Adana'da çocuklardan görev başındaki polis babalarına sürpriz ziyaret

Adana'da Babalar Günü'nü görevi başında karşılayan polislere çocukları sürpriz ziyarette bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki çeşitli birimlerde görev yapan polisler, çocuklarının sürpriz Babalar Günü ziyaretiyle mutlu oldu.

Çocuklarını beklemedikleri anda karşılarında gören polislerin sevinci objektiflere yansıdı.

Adana Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde bazı çocukların göreve çıkmak için hazırlanan babalarına yardımcı olması da yer aldı.

Bu arada, Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri de Babalar Günü'nde huzurevi sakinlerini yalnız bırakmadı.

Polisler, çiçek verdikleri huzurevi sakinleriyle sohbet edip vakit geçirdi.

Huzurevi sakinleri arasındaki bir kadın, polisler için şarkı seslendirdi.

