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Adana'da çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi hayatını kaybetti

15.11.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi hayatını kaybetti

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi yaşamını yitirdi.

Belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Salim Otuk (52), Doğanbeyli Mahallesi'nde çöpleri topladığı sırada geri manevra yapan kamyonun altında kaldı.

Kaza yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, Otuk'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

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