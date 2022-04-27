YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

27.04.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'de daha önce terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen kişilerin kentte olduğunu belirledi.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla yabancı uyruklu 7 zanlının kimliklerini ve adreslerini tespit etti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanması için adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda zanlılardan 6'sı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan bir zanlı aranıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşıyla 20 yıldır sahipsiz hayvanları besliyorEmekli maaşıyla 20 yıldır sahipsiz hayvanları besliyor
Anahtar Kelimeler:
polis Adana

Adana Namaz Vakitleri 27 Nisan Çarşamba

İmsak
04:14
Sabah
05:43
Öğle
12:41
İkindi
16:26
Akşam
19:30
Yatsı
20:53

Adana Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Çarşamba

Omerya Eczanesi
Seyhan
Fatih Eren Eczanesi
Seyhan
Yeşilyurt Eczanesi
Seyhan
Özde Eczanesi
Seyhan
Tambay Eczanesi
Seyhan
Uğurlu Eczanesi
Seyhan
Huzur Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İki kolunu kaybetti ama annesinden elini tutmasını istiyor

İki kolunu kaybetti ama annesinden elini tutmasını istiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Fazla masraf etmeden yedek bir telefonum olsun diyenler için 2500 TL altı akıllı telefon önerileri

Fazla masraf etmeden yedek bir telefonum olsun diyenler için 2500 TL altı akıllı telefon önerileri

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Sözleri olay yarattı! “Mona Lisa ile cinsel ilişki içindeyim”

Sözleri olay yarattı! “Mona Lisa ile cinsel ilişki içindeyim”

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.