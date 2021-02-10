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Adana'da depoda 2 milyon 250 bin kaçak makaron ele geçirildi

10.02.2021 09:55 | Son Güncelleme:
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Adana'da depoda 2 milyon 250 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da, depoda 2 milyon 250 bin kaçak makaron ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak ürün bulunduğunu belirledi.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, kaçak 2 milyon 250 bin makaron buldu, şüpheli T.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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