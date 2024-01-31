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Adana'da depremde 2 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi ve mühendisinin yargılandığı dava

AA AA
31.01.2024 07:50 | Son Güncelleme:
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Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde Kubilay Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili müteahhit Murat Helete ile teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Mehmet G'nin yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Murat Helete ile Mehmet G. ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Helete, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Önceki celse yaptığım savunmalarımı tekrar ediyorum. Binanın inşaatında 1975 yılı deprem yönetmeliğine uygun malzemeler kullandık. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanık Mehmet G. ise binanın yapımında teknik uygulama sorumlusu olmadığını öne sürerek, "Apartmanın yapım süreciyle ilgili benim sorumluluğum yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve dosyadaki eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına, müteahhit Murat Helete ile inşaat mühendisi Mehmet G'nin kusur durumları konusunda bilirkişi raporu alınmasına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Kubilay Apartmanı'nın müteahhidi Murat Helete 16 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.

2 Ekim 2023'teki ilk duruşmada sanık Murat Helete, tutuklulukta kaldığı süre, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması dikkate alınarak yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye edilmişti.

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deprem Adana

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