Adana'da depremde hayatını kaybedenler anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın olduğu alanda anma etkinliği düzenlendi.

Depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunan programda, dualar edildi.

Programa katılan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, depremle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Depremde yakınlarını kaybeden ailelerin de konuşmasının ardından katılımcılar, yıkılan binanın bulunduğu alana karanfil bıraktı.

Programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve vatandaşlar katıldı.