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Adana'da depremde hayatını kaybedenler anıldı

AA AA
06.02.2025 10:57
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Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler okunan dualarla anıldı.

Adana'da depremde hayatını kaybedenler anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın olduğu alanda anma etkinliği düzenlendi.

Depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunan programda, dualar edildi.

Programa katılan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, depremle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Depremde yakınlarını kaybeden ailelerin de konuşmasının ardından katılımcılar, yıkılan binanın bulunduğu alana karanfil bıraktı.

Programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve vatandaşlar katıldı.

Anahtar Kelimeler:
deprem Adana anma 6 şubat

Adana Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:09
Sabah
07:30
Öğle
12:58
İkindi
15:50
Akşam
18:16
Yatsı
19:32
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