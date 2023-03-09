YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da depremden etkilenen doktorlar yapı kooperatifi kurdu

Adana'da depremden etkilenen doktorlar yapı kooperatifi kurdu

09.03.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir grup doktor, kendileri gibi depremden etkilenen meslektaşları için "Adana Doktorlar Arsa Konut Yapı Kooperatifi" ismiyle kooperatif kurdu.

Kooperatif Başkanı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Rıza Şahin, AA muhabirine, depremde evinin hasar gördüğünü ve halen bir otelde kaldığını söyledi.

Depremin ilk saatinden bu yana çalışmaya devam ettiklerini belirten Şahin, "Bu depremde 100'den fazla meslektaşımızı kaybettik. Belki 1000'den fazla meslektaşımızın bugün barınma sorunu var. Evleri ya hasarlı ya da yıkıldı. Biz hem afetzede olduk hem de afette aktif olarak çalıştık." diye konuştu.

Şahin, afet dönemlerinde sağlık personelinin önemini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Depremin ilk anında itibaren, ailelerimizi güvenli yere almadan çalışmaya başladık. Gelebilen her personel geldi. Bir kooperatif kurarak en azından evini kaybetmiş çadırda, arabada veya otelde kalan meslektaşlarımızın barınma sorununu bir kooperatif açarak çözmeyi düşünüyoruz. Şimdilik 30 kurucu üye sağlıkçı arkadaşımızla birlikte kuruluşunu gerçekleştirdik ama zaman içinde gelişip sayımızı fazlalaştıracağız."

Bu konuda sivil toplum kuruluşları ve kamu yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Şahin, "Kamunun işini kolaylaştırmak için biz de sivil toplum olarak görev almayı kendimize hedef bildik. Bu konuda arkadaşlarımızın sorunlarını çözmek için biz de elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvuruda bulunarak kooperatifi kurduklarını, öncelikle kooperatif olarak arsa edinmek istediklerini ifade eden Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk etapta konteyner ya da prefabrik ev satın alıp ihtiyacı olan arkadaşlarımızı oraya yerleştirmeyi düşünüyoruz. Şu anda hiç gidecek yeri olmayan arkadaşlarımız var. Sorunlarını kalıcı konuda çözeceğiz. Kalıcı konutları ileride yaptığımızda bunları depreme dayanıklı bir şekilde yapacağız. Yeni bir afette doktorların 'Benim ailem güvende ben de gidip hastanede rahatlıkla 24 saat çalışabilirim' diyeceği bir ortam sunacağız."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana’da cinayete karıştığı öne sürülen iki zanlı tutuklandıAdana’da cinayete karıştığı öne sürülen iki zanlı tutuklandı
Adıyamanlı depremzede çocuklar için köy köy geziyorlarAdıyamanlı depremzede çocuklar için köy köy geziyorlar
Osmaniye'de LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere çadırlarda kurs veriliyorOsmaniye'de LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere çadırlarda kurs veriliyor
Anahtar Kelimeler:
deprem Adana kooperatif sağlıkçılar

Adana Namaz Vakitleri 9 Mart Perşembe

İmsak
05:33
Sabah
06:52
Öğle
12:54
İkindi
16:12
Akşam
18:46
Yatsı
20:01
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.