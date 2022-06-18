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Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

18.06.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana’nın Kozan ilçesinde devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

Mutlu Özkan'ın kullandığı 01 RS 545 plakalı otomobil, Kozan-Feke kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan Özkan, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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trafik kazası Adana Kozan

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İkindi
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Akşam
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Adana Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Pazartesi

Gökçe Eczanesi
Seyhan
İkibinevler Eczanesi
Seyhan
Erva Eczanesi
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