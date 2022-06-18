Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana’nın Kozan ilçesinde devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

Mutlu Özkan'ın kullandığı 01 RS 545 plakalı otomobil, Kozan-Feke kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan Özkan, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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