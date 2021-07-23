Adana'da elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yüksek gerilim hattı direğine tırmanan kişi, elektrik akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle yüksek gerilim hattı direğine tırmanan Selçuk S. (30) elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin olayı fark edip durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı CANKUR ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Mahallede elektrik akımının kesilmesinin ardından ekiplerce direkten indirilen Selçuk S'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Selçuk S'nin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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