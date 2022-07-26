Adana'da emniyet halatında asılı kalan işçi kurtarıldı

Adana'da bir apartmanı boyadığı esnada asansör halatının kopması sonucu 11'nci katta mahsur kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarında, 12 katlı apartmanın dış boyasını yapan işçinin bulunduğu asansörün halatı koptu.

İşçinin, emniyet kemeriyle 11'nci kattaki halatta asılı kaldığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı CANKUR ekipleri, halatta asılan kalan işçiyi kurtardı.

İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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