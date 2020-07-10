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Adana'da eşini öldürmekten yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

ADANA HABERLERİ  | 10.07.2020 13:06 | Son Güncelleme

Adana'da eşini öldürmekten yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Adana'da, karısını uyurken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanık Harun Çopur tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın, 19 yıllık eşi Sevda Çopur'u uyuduğu sırada çekiç ve bıçakla öldürdüğünü belirterek, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Çopur ise savunmasında eşinin kendisini aldattığını öne sürdü. Çopur, "Aldatıldığımı benden başka herkes biliyormuş. Aldatılmayı hak etmiyordum. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Takdir mahkemenin." dedi.

Heyet, sanığı, "kasten, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan eşi öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

- Olay

Merkez Yüreğir ilçesindeki Serinevler Mahallesi'nde yaşayan Sevda Çopur, 26 Aralık 2018'de öldürülmüş, polise teslim olan kocası Harun Çopur tutuklanmıştı.

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