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Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis

14.10.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.Ö, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, polis ekiplerince Kavaklı Mahallesi'ndeki ikametinde defter arasına gizlediği sentetik uyuşturucuyu, gece vakti yanına gelen İ.K. ve S.Ç'ye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak Y.Ö'nün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık Y.Ö, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürdü.

"Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." diyen Y.Ö, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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