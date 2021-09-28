YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

28.09.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubay, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık C.E. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini belirterek, C.E'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık C.E, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti.

FETÖ üyesi olmadığını savunan C.E, "Örgütsel bir konumum yoktur. Mahrem imamlarla görüşmedim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da pes dedirten anlar: Eğilerek baktı! Görebilmek için adeta yarıştılarAntalya'da pes dedirten anlar: Eğilerek baktı! Görebilmek için adeta yarıştılar
Damar içinden uygulanacak! Koronavirüsü yok eden ilaç bulunduDamar içinden uygulanacak! Koronavirüsü yok eden ilaç bulundu
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz'den aşı yaptırmayanlara kış öncesi uyarı:Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz'den aşı yaptırmayanlara kış öncesi uyarı:

Adana Namaz Vakitleri 28 Eylül Salı

İmsak
05:05
Sabah
06:24
Öğle
12:34
İkindi
15:57
Akşam
18:35
Yatsı
19:49

Adana Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Salı

Filazi Eczanesi
Seyhan
Su Eczanesi
Seyhan
Bilge Eczanesi
Seyhan
Ezgi Eczanesi
Seyhan
Park Eczanesi
Seyhan
Doğancem Eczanesi
Seyhan
Mengü Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Niğde'de dedesinin kullandığı traktörün altında kalan kız çocuğu öldü

Niğde'de dedesinin kullandığı traktörün altında kalan kız çocuğu öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul’daki zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

İstanbul’daki zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

Traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Trabzonspor'dan, eski başkanlardan Sadri Şener için "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor'dan, eski başkanlardan Sadri Şener için "geçmiş olsun" mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.