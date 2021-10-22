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Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

22.10.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubay, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık T.Y. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun tespit edildiğini, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığına yönelik tutarlı ve somut tanık beyanlarının bulunduğunu belirterek, T.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık T.Y, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "FETÖ üyesi değilim. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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