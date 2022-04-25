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Adana'da gasp sanığına 10 yıl hapis cezası verildi

25.04.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da gasp sanığına 10 yıl hapis cezası verildi

Adana'da, parkta oturan üç kişiye bıçak ve sopayla saldırarak cep telefonu gasbettikleri iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan birine 10 yıl hapis ve 3 bin lira para cezası verildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan sanıklardan D.İ. gelmedi.

Sanık avukatının hazır bulunduğu duruşmada olayın görgü tanığı Ç.D. dinlendi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık D.İ'nin, "nitelikli yağma" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını, yargılama sürerken geçen yıl yaşamını yitiren diğer sanık B.T. hakkındaki davanın ise düşürülmesini istedi.

Mahkeme heyeti, "nitelikli yağma" suçundan 10 yıl, "kasten yaralama" suçundan da 3 bin lira para cezasına çarptırdığı D.İ. hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolün de devamına karar verdi.

Hayatını kaybeden sanık B.T'nin ise davası düşürüldü.

Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde, 21 Ekim 2018'de B.T. ve D.İ. parkta oturan Ç.D, Ü.K. ve H.A'ya bıçak ve sopayla saldırmış, Ü.K. yaralanmıştı. Şüpheliler, H.A'nın da cep telefonunu gasbetmişti.

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