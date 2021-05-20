YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da geçen yıl 12 bin 171 ton bal üretildi

Adana'da geçen yıl 12 bin 171 ton bal üretildi

20.05.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da geçen yıl 12 bin 171 ton bal üretildi

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, 481 bin 557 arı kolonisi bulunan kentin geçen yıl 12 bin 171 ton bal üretimiyle Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını belirtti.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, arıcılığın ekonomik yapısı, sosyal gücü, istihdam ve teknik özellikleri bakımından önemli bir tarımsal faaliyet olduğunu bildirdi.

Türkiye'de arıcılık mesleğinin çok eski yıllardan beri gelenek olarak sürdürüldüğünü belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Türkiye sahip olduğu 8 milyonun üstündeki kovan varlığı ve 104 bin ton dolayındaki bal üretimiyle dünyada ikinci sırada yer alarak hem kovan varlığı hem de bal üretimi bakımından dünyanın en önemli ülkeleri arasındadır. Adana da geniş florası, çiçeklenme için uygun iklimi, bal verimi yüksek bitkilerinin bulunmasıyla arıcılık açısından büyük potansiyele sahiptir. 2020 yılı TÜİK verilerine göre ilimizde 481 bin 557 arı kolonisi bulunmaktadır. 12 bin 171 ton bal üretimiyle ilimiz Türkiye'de ikinci sırada yer almaktadır."

Tekin, kış mevsimi ılık ve yağışlı geçen, arıların yararlanabileceği nektar ve polenli bitkilerin her mevsim bulunduğu Çukurova'da, Türkiye'nin en erken bal hasadının başladığını ifade etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı
Adana'da tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen ağabey tutuklandıAdana'da tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen ağabey tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 20 Mayıs Perşembe

İmsak
03:42
Sabah
05:20
Öğle
12:40
İkindi
16:30
Akşam
19:50
Yatsı
21:21

Adana Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Perşembe

Ekrem Eczanesi
Seyhan
Berfin Eczanesi
Seyhan
Nilüfer Eczanesi
Seyhan
Anıl Eczanesi
Seyhan
Aksa Eczanesi
Seyhan
Onur Eczanesi
Seyhan
Dumlupınar Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Antalya'da FETÖ sanığı öğretmene 10 yıl hapis cezası verildi

Antalya'da FETÖ sanığı öğretmene 10 yıl hapis cezası verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması Çanakkaleli esnaf ve çiftçinin yüzünü güldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması Çanakkaleli esnaf ve çiftçinin yüzünü güldürdü

Altay-İstanbulspor maçının ardından

Altay-İstanbulspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.