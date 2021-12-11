YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da "güven ve huzur" uygulaması yapıldı

Adana'da "güven ve huzur" uygulaması yapıldı

11.12.2021 01:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denetimlerde 56 kişi gözaltına alındı, 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adana'da 1632 polisin katılımıyla "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince kent genelinde gerçekleştirilen uygulamada 12 bin 593 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 56 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde, ruhsatsız 6 tabanca ile 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 7 şarjör ve 73 fişeğin yanı sıra 3 gram esrar ele geçirildi.

Denetimlerde, 5 bin 295 araç kontrol edildi. 12 aracın trafikten men edildiği denetimlerde, çalıntı olduğu belirlenen 2 otomobile el konuldu, 121 sürücüye 146 bin 8 lira ceza uygulandı.

Toplam 240 umuma açık iş yerinin denetlendiği uygulamada, 27 iş yerine işlem yapıldı.

Denetimlerde, dilencilik yapan 27 kişiye de 5 bin 508 lira idari ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acı haberi canlı yayında aldı! Apar topar... Acı haberi canlı yayında aldı! Apar topar...
Annesi ameliyat öncesi itiraf etti! Mezarı açılacakAnnesi ameliyat öncesi itiraf etti! Mezarı açılacak
Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtıAdana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı
Anahtar Kelimeler:
polis Adana

Adana Namaz Vakitleri 11 Aralık Cumartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:35
Öğle
12:37
İkindi
15:08
Akşam
17:29
Yatsı
18:50

Adana Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cumartesi

Arıkan Eczanesi
Seyhan
Okan Eczanesi
Seyhan
Uğur Gedik Eczanesi
Seyhan
Fikir Eczanesi
Seyhan
Uçar Eczanesi
Seyhan
Burcum Eczanesi
Seyhan
Sümer Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bursa'da PTT'nin yeni konseptli hizmet binası açıldı

Bursa'da PTT'nin yeni konseptli hizmet binası açıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Boluspor, Adanaspor maçında galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Boluspor, Adanaspor maçında galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Denizli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Denizli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.