Adana'da "güven ve huzur" uygulaması yapıldı

Adana'da 1632 polisin katılımıyla "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince kent genelinde gerçekleştirilen uygulamada 12 bin 593 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 56 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde, ruhsatsız 6 tabanca ile 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 7 şarjör ve 73 fişeğin yanı sıra 3 gram esrar ele geçirildi.

Denetimlerde, 5 bin 295 araç kontrol edildi. 12 aracın trafikten men edildiği denetimlerde, çalıntı olduğu belirlenen 2 otomobile el konuldu, 121 sürücüye 146 bin 8 lira ceza uygulandı.

Toplam 240 umuma açık iş yerinin denetlendiği uygulamada, 27 iş yerine işlem yapıldı.

Denetimlerde, dilencilik yapan 27 kişiye de 5 bin 508 lira idari ceza uygulandı.

