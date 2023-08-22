Adana'da HDP binasının girişine ispirto şişesi ve defter bırakan şüpheli serbest bırakıldı

Adana'da HDP İl Başkanlığının giriş kapısına ispirto şişesi ve defter bırakan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki HDP İl Başkanlığının giriş kapısına 20 Ağustos'ta ispirto şişesi ve defter bıraktıktan sonra gözaltına alınan zanlı A.C'nin (26) akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edildi.

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenilen A.C, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Şüpheli A.C, 20 Ağustos'ta HDP İl Başkanlığının giriş kapısına ispirto şişesi ve defter bıraktıktan sonra gözaltına alınmıştı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, şüphelinin ilk sorgusunda bahse konu materyalleri kendisinin bıraktığını doğruladığı belirtilerek, şunlar kaydedilmişti:

"Kişinin tutarsız cevaplar verdiği ve hareketlerinden akıl sağlığıyla ilgili dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilmiştir. Olayla ilgili adli tahkikat çok yönlü devam etmektedir."

