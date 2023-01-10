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Adana'da internetten tanıştığı kişiyi gasbeden şüpheli tutuklandı

10.01.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, internetten tanıştığı kişiyi bıçakla yaralayıp 500 avrosunu gasbeden zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Belçika'dan Adana'ya gelen gurbetçi V.S. (44), internetten tanıştığı Ramazan Y. ile merkez Seyhan ilçesindeki bir kafede buluştu.

Daha sonra V.S. ve Ramazan Y. otomobille merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ne gitti. Burada Ramazan Y, sürücü V.S'yi bacağından bıçakla yaralayıp içinde 500 avrosunun bulunduğu çantasını alıp kaçtı.

Yaralı halde aracıyla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne giden V.S'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için araştırma başlattı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüpheli Ramazan Y'yi ikametinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

V.S. ise hastanedeki tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

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