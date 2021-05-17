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Adana'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

17.05.2021 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve Gazze'deki saldırıları Adana'da protesto edildi.

Merkez Seyhan ilçesinde bulunan İnönü Parkı'nda bir araya gelen 27 sivil toplum kuruluşunun üyeleri, ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Adana Temsilcisi Mehmet Emre, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail ürünlerine boykot çağrısında bulundu.

İsrail'in sadece Filistin'in sorunu olmadığını belirten Emre, "İsrail'in Filistin'e saldırıları sadece Müslümanları gayrete getirmemeli. 'Ben insanım' diyen 'insanlıktan nasibim var, ben vicdan sahibiyim, ben adaletten ve haklardan yanayım' diyen, yeryüzünde hangi dine mensup olursa olsun Filistin'de yaşananlara karşı kesinlikle ses vermelidir." ifadesini kullandı.

"Eğer bugün Kudüs'e sahip çıkmazsanız yarın Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Medine'deki Mescid-i Nebevi'den de olacaksınız." diyen Emre, şunları kaydetti:

"Bugün yeryüzünün çok farklı coğrafyalarında farlı dinlere mensup insanlar, Siyonistlerin, Filistinlilere yapmış olduğu zulme karşı ayağa kalkmış ve gösteriler yapıyor. Allah, tüm bu tepkileri Kudüs'ün özgürlüğüne vesile kılsın inşallah."

Konuşmaların ardından İsrail'in saldırılarında şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

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