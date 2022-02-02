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Adana'da kaçan sürücünün otomobiliyle çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı

02.02.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kaçan sürücünün otomobiliyle çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı

Adana'da polisten kaçan sürücünün otomobiliyle çarptığı motosikletteki 2 polis memuru yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, polisten kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında araç, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde motosikletli polis ekibine çarptı.

Kazada hafif yaralanan 2 polis memuru, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, aracıyla kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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