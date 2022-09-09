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Adana'da, kadını ve bebeğini darbeden zanlının evi ateşe verdiği öne sürüldü

09.09.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, kadını ve bebeğini darbeden zanlının evi ateşe verdiği öne sürüldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kendisiyle yaşamaya zorladığı kadını ve bebeğini darbeden zanlının, evi ateşe vererek kaçtığı iddia edildi.

Mithatpaşa Mahallesi'ndeki müstakil bir evde iki çocuğuyla yaşayan Fatma G'nin (32) yardım istemesi üzerine sokağa çıkanlar, ikametten duman yükseldiğini fark etti.

Komşularının da yardımıyla evindeki yangını söndüren Fatma G, olay yerine giden polislere, eski erkek arkadaşı Emre K'nin (29) kendisini ve 21 günlük bebeğini darbettiğini, daha sonra da evi ateşe vererek kaçtığını ileri sürdü.

Evde incelemede bulunan polis, Fatma G'nin şikayeti üzerine kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Fatma G, gazetecilere, uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürdüğü eski erkek arkadaşı Emre K'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve bunun sonucunda zanlının darbettiği 21 günlük bebeğini dünyaya getirdiğini iddia etti.

Emre K'nin kendisine şiddet uyguladığını ileri süren Fatma G, "Beni darbetti, bebeğimi de koltuğa fırlattı. Daha önce de altınlarımı çalmıştı." şeklinde iddialarda bulundu.

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Adana Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

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Sabah
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İkindi
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Burak Halaç Eczanesi
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