Adana'da kadının öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 Ocak'ta merkez Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvarı'ndaki narenciye bahçesinde iki çocuk annesi Gamze Alır'ın (23) öldürülmesiyle ilgili Murat A. (51), Döne B. (21), Savaş G. (42), Halil İbrahim A. (58) ve Nurgül A. (29) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat A, Döne B. ve Savaş G. tutuklandı, Halil İbrahim A. ve Nurgül A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silahı kullananın belirlenmesi için şüphelilerin ellerinden alınan barut izi test sonuçları bekleniyor.

Yeşil Bulvarı'nda 10 Ocak'ta narenciye bahçesinde silah sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, tabancayla vurulmuş halde bulunan Gamze Alır'ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından 2 çocuk annesi Alır'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.