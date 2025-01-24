YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da kadının öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

Adana'da kadının öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

AA AA
24.01.2025 09:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kadının öldürülmesiyle ilgili gözaltına altına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana'da kadının öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 Ocak'ta merkez Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvarı'ndaki narenciye bahçesinde iki çocuk annesi Gamze Alır'ın (23) öldürülmesiyle ilgili Murat A. (51), Döne B. (21), Savaş G. (42), Halil İbrahim A. (58) ve Nurgül A. (29) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat A, Döne B. ve Savaş G. tutuklandı, Halil İbrahim A. ve Nurgül A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silahı kullananın belirlenmesi için şüphelilerin ellerinden alınan barut izi test sonuçları bekleniyor.

Yeşil Bulvarı'nda 10 Ocak'ta narenciye bahçesinde silah sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, tabancayla vurulmuş halde bulunan Gamze Alır'ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından 2 çocuk annesi Alır'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana Kadın

Adana Namaz Vakitleri 24 Ocak Cuma

İmsak
06:17
Sabah
07:40
Öğle
12:56
İkindi
15:38
Akşam
18:01
Yatsı
19:20
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.