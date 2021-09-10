Adana'da kapkaç zanlısını boynu ve elindeki dövmeler yakalattı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde parkta bir kişinin cep telefonunu alarak kaçan şüpheli, boynu ve elindeki dövmeden teşhis edilerek yakalandı.

Merkez Park'a giden G.K'nin (15) elindeki cep telefonu bir kişi tarafından "kapkaç" yöntemiyle çalındı.

G.K'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Mağdurun beyanında, şüphelinin boynu ve kollarındaki dövmelerin yanı sıra 2 elinin parmaklarında da "Ahmet Asaf" yazılı dövme bulunduğunu belirtmesi üzerine ekipler bu yönde araştırma başlattı.

Ekip, yaptığı araştırma sonucunda kimliğini belirlediği şüpheliyi yakaladı.

Zanlı Baran T'nin (18) 700 liraya sattığı belirlenen cep telefonu da bulunarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz