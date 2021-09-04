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Adana'da kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulduğu ileri sürülen kişi hayatını kaybetti

04.09.2021 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavgada eden çocuklarını ayırmaya çalışan baba başından yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kardeşi tarafından tüfekle vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan C.Ö. ile K.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ö. kardeşi C.Ö'yü pompalı tüfekle vurdu.

Kavgayı ayırmak için müdahale eden baba A.Ö. ise başından yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredekiler, Polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, C.Ö. ve A.Ö'yü bölgedeki özel bir hastaneye kaldırdı. C.Ö. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın şüphelisi K.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulduğu ileri sürülen kişi hayatını kaybetti

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