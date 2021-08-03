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Adana'da karısını ve çocuklarını darp eden şüpheli, kapısı kırılarak girilen evde yakalandı

03.08.2021 04:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da karısını ve çocuklarını darp eden şüpheli, kapısı kırılarak girilen evde yakalandı

Adana'da polis, karısını ve dört çocuğunu darp eden şüpheliyi, kapısını kırarak girdiği evde yakaladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde bir kişinin karısını ve çocuklarını darp ettiği, evine zarar verdiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, iki katlı evin ikinci katına çıkarak elinde bıçak bulunan şüpheli M.K. ile iletişime geçti. Bu sırada polis, ismi belirtilmeyen kadın ve 4 çocuğunun evden çıkmasını sağladı.

Evin kapısını kilitleyerek polise direnen M.K, ikna çabalarına rağmen kapıyı açmadı. Şüphelinin çağrılara cevap vermemesi üzerine mahalleye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Savcılık talimatının ardından polis, itfaiye ekiplerince kapısı kırılan eve girerek M.K'yi yakaladı.

Yarı baygın halde ambulansa bindirilen M.K'nin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

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