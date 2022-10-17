Adana'da kayıp gencin öldürülüp araziye gömülmesiyle ilgili 7 sanığa dava

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 29 yaşındaki gencin tabancayla öldürülüp arazide gömülü şekilde bulunmasıyla ilgili 2'si tutuklu 7 sanık hakkında dava açıldı.

Kayıp olarak aranırken 21 Şubat'ta merkez Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'nde toprağa gömülü cesedi bulunan ve tabancayla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen R.Ç'nin ölümüne ilişkin 26 Şubat'ta tutuklanan G.K. ve N.Ç. ile tutuksuz S.B, M.Ü, H.İ, E.Ö. ve B.D.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, M.Ü. için "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçlarından 8 yıla kadar, sanıklar B.D.A, E.Ö, H.İ. ve S.B. hakkında "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" ve "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçlarından 11'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, N.Ç. için "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan müebbet ve 4 ayrı suçtan 29 yıla kadar, sanık G.K. hakkında ise "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan müebbet ve 3 ayrı suçlamadan da 22 yıla kadar hapis cezası istendi.

N.Ç. ve G.K'nin, merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki ikametinde etkisiz hale getirdikleri R.Ç'yi aracın bagajına koyup merkez Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'ne götürdükleri, kredi kartı ve cep telefonunu yağmaladıkları iddianamede anlatıldı.

İddianamede, N.Ç'nin burada R.Ç'yi tabancayla öldürüp araziye gömdüğü ve bu sırada yanında G.K'nin bulunduğu belirtildi.

Sanıklar E.Ö. ve M.Ü'nün, suça konu aracı yıkayıp parçalara ayırarak satmaya çalıştıkları, S.B, H.İ. ve B.D.A'nın ise maktule ait kredi kartıyla muhtelif iş yerlerinden 2 bin 561 lira harcama yaptıkları iddianamede anlatıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

- Olayın geçmişi

Kentte ikamet eden R.Ç'nin (29), 20 Şubat'ta otomobiliyle evinden ayrıldıktan sonra dönmemesi üzerine ailesi İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışma sonucunda, R.Ç'nin merkez Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'nde tabancayla öldürülüp araziye gömüldüğünü tespit etmişti.

Ekipler, kayıp gencin buluştuğunu belirlediği arkadaşları N.Ç. ve G.K. ile bu kişilerle bağlantılı 5 kişiyi adreslerine düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalamıştı. Şüphelilerden N.Ç. ve G.K. tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

