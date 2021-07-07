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Adana'da kıraathaneye silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

07.07.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kıraathaneye silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

İstiklal Caddesi'ndeki bir kıraathaneye, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli dışarıdan tabancayla ateş açıp kaçtı.

Saldırıda, kıraathanede oturan 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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