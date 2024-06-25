YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da kuzenini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığa 10 yıl hapis cezası

Adana'da kuzenini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığa 10 yıl hapis cezası

AA AA
25.06.2024 11:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde sokakta tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık H.T. (17) ile tarafların avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, olay günü sanık H.T'nin, okuldan çıkıp parka yürüdüğü sırada aralarında ailevi meseleler nedeniyle husumet bulunan ve konuşmak amacıyla yanına gelen kuzeni B.Y. (19) ile tartıştığını belirtti.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T'nin kuzeni B.Y'yi bıçakla öldürdüğünü anlatan savcı, sanığın üzerine atılı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savunması alınan sanık H.T, olaydan yaklaşık 3 ay önce kuzeni B.Y'nin kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Olay günü okuldan çıkıp yürüdüğü sırada B.Y'nin omzuna dokunduğunu iddia eden H.T, "B.Y'nin elinde muşta vardı. Konuştuğumuz sırada bana doğru 5 kez muştayı salladı. Ben de olay yerinde yaralandım. Hatta buna ilişkin rapor da aldım. Ben yaralanınca kendimi savunmak için üzerimde bulunan bıçağı hedef gözetmeksizin savurdum. Olay sonrasında elimdeki bıçakla polise teslim oldum. Benim B.Y'yi öldürme amacım yoktu. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırdığı sanığın cezasını, cinayeti "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle önce 18 yıla, H.T'nin suç tarihinde 15-18 yaş aralığında olması nedeniyle 12 yıla indirdi. Mahkeme, TCK'nin 62. maddesi gereğince, sanığın geçmişini, cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini hafifletici sebep kabul ederek H.T'yi 10 yıl hapis cezasına çarptırıp tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın’da 21 düzensiz göçmen kurtarıldıAydın’da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
Her yıl gibi ’Atatürk silüeti’ bu yıl da görüldüHer yıl gibi ’Atatürk silüeti’ bu yıl da görüldü
Bilecik’te firari şüpheli yakayı ele verdiBilecik’te firari şüpheli yakayı ele verdi
Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana dava hapis

Adana Namaz Vakitleri 26 Haziran Çarşamba

İmsak
03:28
Sabah
05:14
Öğle
12:47
İkindi
16:38
Akşam
20:09
Yatsı
21:47
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Hafif, konforlu, dayanıklı, su geçirmez! Çok satanlarda birinci...

Hafif, konforlu, dayanıklı, su geçirmez! Çok satanlarda birinci...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.