Adana'da metruk evde erkek cesedi bulundu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde metruk evde erkek cesedi bulundu.

Narlıca Mahallesi'ndeki metruk evde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve ölen kişinin kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.



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