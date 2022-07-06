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Adana'da minibüsün klimasından 16 kilo 250 gram esrar çıktı

06.07.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da minibüsün klimasından 16 kilo 250 gram esrar çıktı

Adana'da klimasına gizlenmiş 16 kilo 250 gram esrar ele geçirilen minibüsteki 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente bir minibüsle uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Ekipler, plakasını tespit ettiği aracı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurarak narkotik köpeğiyle arama yaptı. Minibüsün tavanındaki klimanın kapağını söken ekipler, buraya gizlenmiş 30 pakette 16 kilo 250 gram esrar buldu.

Polis, sürücü M.Y. (38) ve araçtaki N.G'yi (29) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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