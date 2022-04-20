Adana'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki bir mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede iş yerini saran alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması ve vatandaşların desteğiyle söndürüldü.

İmalathanede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz