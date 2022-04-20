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Adana'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

20.04.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki bir mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede iş yerini saran alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması ve vatandaşların desteğiyle söndürüldü.

İmalathanede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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