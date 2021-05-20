Adana'da motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre,17 Mayıs'ta Pekmezci Mahallesi'nde Hüseyin Sarız yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Yaralı, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağırlaşan sürücü Hüseyin Sarız, Adana Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

3 gün yaşam mücadelesi veren Sarız hayatını kaybetti.



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