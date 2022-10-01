Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yardibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, 4 arazöz ve çok sayıda personelle müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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