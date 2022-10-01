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Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

01.10.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yardibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, 4 arazöz ve çok sayıda personelle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Anahtar Kelimeler:
yangın Adana Saimbeyli orman

Adana Namaz Vakitleri 3 Ekim Pazartesi

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Nilsu Eczanesi
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Tufan Eczanesi
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