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Adana'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

10.10.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 YK 823 plakalı otomobil, Özdemir Sabancı Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ersin Lastikçi'ye (38) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri, Lastikçi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Lastikçi'nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü ise gözaltına alındı.

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