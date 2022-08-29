Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı

Adana'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği 01 L 4221 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Otomobildeki şüpheli ekiplerin "dur" ikazına rağmen araçla Mavi Bulvar'dan TAG Otoyolu'na girerek kaçmaya başladı.

Ekipler, otomobili TAG Otoyolu'nda yaklaşık 10 kilometre süren takip sonucu merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde durdurdu.

Otomobilden inerek kaçmaya çalışan şüpheli ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan arandığı belirlenen Yusuf Ö. polis merkezine götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz