YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da parkta gencin öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanığa 19 yıl hapis cezası

Adana'da parkta gencin öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanığa 19 yıl hapis cezası

13.09.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, parkta çıkan kavgada bir genci tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 19 yıl hapis cezası verildi.

  1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık K.T, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede taraf avukatları da hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanık ile maktul arasında birbirlerinin evine silahlı saldırı meselesi nedeniyle önceye dayalı husumet bulunduğunu ve K.T. ile Muhammet Saydam'ın bu konuda zaman zaman tartıştıklarını belirtti.

Savcı ayrıca olay günü de K.T'nin bu konuyu konuşmak için Muhammet Saydam ile Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir parkta buluştuğunu, burada ikili arasında yaşanan tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine sanığın yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancasıyla Saydam'ı öldürdüğünü ve motosikletle olay yerinden kaçıp arkadaşının evinde saklandığını anlatarak, sanık K.T'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı savunması alınan sanık K.T, maktul Muhammet Saydam'ın evinin kurşunlanmasıyla ilgili kendisini sorumlu tuttuğunu belirterek, "Muhammet Saydam bana silah doğrulttuğu sırada ben de ona doğru bir el ateş ettim. Kendimi savunmak için maktule ateş ettim. Aleyhe olan beyanlarını kabul etmiyorum. Önceki celselerde yaptığım savunmaları tekrar ediyorum. Olay nedeniyle pişmanım. Tahliye ve beraat talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Maktul Muhammet Saydam'ın babası Yaşar Saydam ise şikayetçi olduğu sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdiği K.T'nin cezasını, eylemini "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 18 yıla indirdi. Sanığa "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezası veren heyet, toplam 19 yıl hapse çarptırdığı K.T'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

OLAY

Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir parkta, 8 Haziran 2022'de Muhammet Saydam'ın tabancayla öldürülmesiyle ilgili firari şüpheli K.T. arkadaşına ait merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki evde yakalanmış, 11 Haziran 2022'de tutuklanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir’de bin 727 özel öğrenci eğitime başladıBalıkesir’de bin 727 özel öğrenci eğitime başladı
Kuş Cenneti’ni yaz döneminde 50 bin kişi ziyaret ettiKuş Cenneti’ni yaz döneminde 50 bin kişi ziyaret etti
İş kazası konusunda uyardığı makinede kaza geçirip hayatını kaybettiİş kazası konusunda uyardığı makinede kaza geçirip hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana mahkeme karar park

Adana Namaz Vakitleri 13 Eylül Çarşamba

İmsak
04:50
Sabah
06:12
Öğle
12:40
İkindi
16:12
Akşam
18:58
Yatsı
20:14

Adana Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Çarşamba

Taşpinar eczanesi
Pozanti
Uygun eczanesi
Yuregir
Mine eczanesi
Saricam
Altinoluk eczanesi
Ceyhan
Acar plus eczanesi
Seyhan
Deva eczanesi
Saimbeyli
Berfin eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Okul müdürü 2 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! Görüntüler şoke etti

Okul müdürü 2 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! Görüntüler şoke etti

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Pencerenin önünde çırılçıplak! Komşular ne yapacağını şaşırdı

Pencerenin önünde çırılçıplak! Komşular ne yapacağını şaşırdı

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak istedi...

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak istedi...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.