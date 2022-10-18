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Adana'da polis denetimlerinde 121 ruhsatsız silah ele geçirildi

18.10.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polis denetimlerinde 121 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde 121 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 10-16 Ekim'de çeşitli denetimler yaptı. Denetimlerde, ruhsatsız 84 tabanca, 28 av tüfeği ve 9 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 930 mermi ve 801 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca 4 otomobil, 20 motosiklet ve 3 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

Denetimlerde, farklı suçlardan aranan 398 şüpheli de yakalandı.

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