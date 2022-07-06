Adana'da polis, kurbanlık satış yerlerinde sahte para uyarısı yaptı

Adana'da polis, kurbanlık satıcılarını sahte paraya karşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan satış pazarlarına giderek esnafla buluştu.

Polisler, satışa çıkardıkları hayvanlarını pazarlarken dolandırılmamaları için esnafı uyardı.

Satıcılardan, sahte para ve "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık konularında dikkatli olmalarını isteyen ekipler, esnafa Türk lirasının güvenlik özelliklerinin yer aldığı broşürlerden de dağıttı.

Merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'ndeki hayvan satış yerinde esnaf Emrah Nugay (27), gazetecilere, daha önce sahte banknotla dolandırıldığını anlattı.

Nugay, meyve ve sebze satışı yaptığı semt pazarında bir müşterisinin kendisine sahte 100 lira verdiğini belirterek, "Akşama kadar güneşin altında para kazanmaya çalışıyoruz. Bütün emeğimiz dolandırıcılar yüzünden boşa gidiyor. Polislerin bu çabasıyla benzeri olayların önüne geçileceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Esnaf ve vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek polislere teşekkür etti.

Polisler, olumsuz bir durumla karşılaşan esnaftan 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmalarını istedi.

