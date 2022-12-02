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Adana'da polis, öğrencilerle voleybol oynadı ve kitap okudu

02.12.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polis ekipleri, okul bahçesinde voleybol oynadıkları öğrencilerle aynı sıralarda oturup birlikte kitap okudu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, "Sevgiyle Büyüyoruz" projesi kapsamında Yüreğir Şehit Hilmi Bardakçı Ortaokulu kütüphanesine 500 kitap hediye etme kararı aldı.

Kitapları okula götüren polisler, teneffüsteki öğrencilerle bir araya gelerek bahçede voleybol oynadı.

Daha sonra polisler, öğrencilerle okulun kütüphanesindeki boş raflara yanlarında getirdikleri kitapları yerleştirdi.

Sınıfları da ziyaret eden polisler öğrencilerle sıralarda yan yana oturup birlikte kitap okudu.

Öğrenciler, okula kitap hediye eden polislere teşekkür etti.

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