Adana'da polis pitbull cinsi köpekleri topladı

Adana'da polis, beslemesi yasak olan 9 pitbull cinsi köpeği sahiplerinden alarak hayvan barınağına teslim etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kentte beslenmesi yasak olan köpeklerin beslendiği belirlenen 9 adrese baskın yaptı.

Ekipler, adreslerdeki pitbull cinsi 9 köpeği sahibinden alarak hayvan barınağına götürdü. Köpeklerin sahiplerine 86 bin 67 lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan, sahiplerince sokağa terk edilmiş 3 pitbull ve 2 dogo argentino cinsi köpek de hayvan barınağına teslim edildi.

