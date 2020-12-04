YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da polis pitbull cinsi köpekleri topladı

Adana'da polis pitbull cinsi köpekleri topladı

ADANA HABERLERİ  | 04.12.2020 10:01 | Son Güncelleme

Adana'da polis pitbull cinsi köpekleri topladı

Adana'da polis, beslemesi yasak olan 9 pitbull cinsi köpeği sahiplerinden alarak hayvan barınağına teslim etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kentte beslenmesi yasak olan köpeklerin beslendiği belirlenen 9 adrese baskın yaptı.

Ekipler, adreslerdeki pitbull cinsi 9 köpeği sahibinden alarak hayvan barınağına götürdü. Köpeklerin sahiplerine 86 bin 67 lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan, sahiplerince sokağa terk edilmiş 3 pitbull ve 2 dogo argentino cinsi köpek de hayvan barınağına teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldıBalık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Adana Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
06:04
Sabah
07:29
Öğle
12:34
İkindi
15:07
Akşam
17:29
Yatsı
18:49

Adana Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Arıkan Eczanesi
Seyhan
Cemre Eczanesi
Seyhan
Evin Eczanesi
Seyhan
İzel Eczanesi
Seyhan
Saygıncan Eczanesi
Seyhan
Soytoprak Eczanesi
Seyhan
Tuğçe Dalkır Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.