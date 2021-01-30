YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da polis üşüyen zihinsel engelli çocuğa montunu verdi

Adana'da polis üşüyen zihinsel engelli çocuğa montunu verdi

30.01.2021 17:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polis üşüyen zihinsel engelli çocuğa montunu verdi

Adana'da, resmi üniformasının montunu sokakta üşüyen zihinsel engelli çocuğa veren trafik polisi Ramazan Yıldırım, "Kardeşimiz yanımıza geldiğinde çok üşüyordu. Vicdanım sızladı, montumu verdim, böylelikle ısınmış oldu." dedi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinde dün akşam trafik denetimi yaptıkları sırada yanlarına zihinsel engelli çocuğun bisikletiyle geldiğini söyledi.

Konuşamayan çocuğun ayaklarının çıplak olduğunu ve üzerinde mont bulunmadığını anlatan Yıldırım, hiç düşünmeden çocuğa resmi üniformasının montunu verdiğini kaydetti.

Herkesin polis teşkilatına sığınabileceği belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bizim insanımız çocuklarını terbiye etmek amacıyla, 'eğer böyle davranırsan seni polise veririm' gibi sözler kullanıyorlar. Biz bunu çok yanlış buluyoruz. Küçük yaşta korkutulan kişiler, ileride sıkıntı yaşadığında polise başvurmaktan çekiniyor. Eğer engelli kardeşimizin ailesi de onu polise vermekle korkutmuş olsaydı, bize sığınmazdı. Engelli kardeşimiz yanımıza geldiğinde çok üşüyordu. Vicdanım sızladı, montumu verdim, böylelikle ısınmış oldu. Çocukların polise güvenle, huzurla sığınabileceği bir yer olduğunu göstermiş olduk."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklamasıBilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklaması
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldıBalık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Adana Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
06:14
Sabah
07:36
Öğle
12:57
İkindi
15:44
Akşam
18:08
Yatsı
19:25

Adana Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Aksöz Eczanesi
Seyhan
Atalı Eczanesi
Seyhan
Başkent Eczanesi
Seyhan
Kardelen Eczanesi
Seyhan
Kınalı Eczanesi
Seyhan
Nurstad Eczanesi
Seyhan
Ömer Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Akhisarspor'da 5 transfer

Akhisarspor'da 5 transfer

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

Diğer Haberler

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Adana’nın yüksek kesimlerinde karla mücadele aralıksız sürüyor

Adana’nın yüksek kesimlerinde karla mücadele aralıksız sürüyor

Doğu Akdeniz’in incisi Karataş’ın asırlık arıtma problemi sona eriyor

Doğu Akdeniz’in incisi Karataş’ın asırlık arıtma problemi sona eriyor

İlçe Sağlık Müdürü Telli Kozan’daki korona virüs tedbirlerini dünyaya anlattı

İlçe Sağlık Müdürü Telli Kozan’daki korona virüs tedbirlerini dünyaya anlattı

GÜNCELLEME - Adana'da firari hükümlülere yönelik şafak operasyonunda 47 kişi yakalandı

GÜNCELLEME - Adana'da firari hükümlülere yönelik şafak operasyonunda 47 kişi yakalandı

Adana'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Adana'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.