Adana'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'da trafik kazasında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, M.T'nin kullandığı 01 FIB 87 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Kaza sonrası araçta sıkışan yaralı sürücü, olay yerine ulaşan ekiplerce bulunduğu yerden çıkartıldı.

M.T, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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