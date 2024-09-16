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Adana'da ruhsatsız 40 tabanca ele geçirildi

AA AA
16.09.2024 10:35
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Adana'da park halindeki panelvanda ruhsatsız 40 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adana'da ruhsatsız 40 tabanca ele geçirildi

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir ikametin önünde park halindeki panelvanın şüpheli görülmesi üzerine araçta arama yapmak istedi.

Çekiciyle Gülbahçesi Şehit Yılmaz Bozkurt Polis Merkezi Amirliğinin otoparkına götürülen ve burada kapıları açılan araçta inceleme yapan ekipler 3 kolide ruhsatsız 40 tabanca buldu.

"Nitelikli dolandırıcılık"tan emniyette suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli Mahmut A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Panelvanın çekiciyle polis merkezine götürülmesi dronla görüntülendi.

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polis Adana silah ikamet

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