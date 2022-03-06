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Adana'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dans gösterisiyle protesto edildi

06.03.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dans gösterisiyle protesto edildi

Adana'da, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etmek için dans gösterisi düzenlendi.

DJ Yağmur Güven, Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı İrem Tarı ve vatandaşlar, Merkez Parkı'nda bir araya geldi.

DJ eşliğinde dansçılar Ata ve Burcu Ivak çifti, Latin dansı gösterisi sundu.

Yağmur Güven, burada yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşın bir an önce bitmesi temennisinde bulundu.

Müziğin evrensel bir dili olduğunu ifade eden Güven, "Kötü günlere karşı bir iletişim aracı olsun ve hiç tanımadığımız insanlarla dil, din, ırk ayırmaksızın müzikle iletişim kurmak istedim. Umarım amacıma ulaşmışımdır. Ukrayna'daki savaşın bir an önce bitmesini istiyor ve diliyorum. İnşallah müzik bizim barış sloganımız olur." dedi.

Dernek Başkanı İrem Tarı da desteklerinden dolayı Güven'e teşekkür etti.

Etkinlik, Ukrayna Milli Marşı'nın çalınmasıyla son buldu.

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