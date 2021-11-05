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Adana'da seyir halindeki tır yandı

05.11.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da seyir halindeki tır yandı

Adana'da seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Süleyman Ünsal idaresindeki 16 AAE 543 plakalı sebze ve ev eşyası yüklü tır, Adana-Pozantı kara yolunda aniden kupa kısmından alev aldı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin yardımıyla yangına müdahale etmeye çalışan Ünsal, alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerine durumu bildirdi.

Bölgeye gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

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