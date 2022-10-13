Adana'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Pozantı ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu.

Uğur Tikeç idaresindeki yabancı plakalı bakliyat yüklü tır, Adana-Ankara Otoyolu Pozantı ilçesi Akçatekir Mahallesi'nde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Sürücü Tikeç, aracını yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

Kısa bir süre trafiğe kapatılan yol, çalışmaların ardından tekrar açıldı.

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