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Adana'da silahla yaraladığı 2 kayınbiraderinden birinin eşini rehin alan zanlı tutuklandı

10.08.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da silahla yaraladığı 2 kayınbiraderinden birinin eşini rehin alan zanlı tutuklandı

Adana'da silahla yaraladığı 2 kayınbiraderinden birinin eşini rehin alan zanlı tutuklandı

Adana'da pompalı tüfekle yaraladığı 2 kayınbiraderinden birinin eşini rehin aldıktan sonra teslim olan zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesinde 7 Ağustos'ta kayınbiraderleri Sercan ve Serkan T'yi 7 Ağustos'ta işlettikleri kasabın önünde pompalı tüfekle yaralayıp, Sercan T'nin eşi Özge T'yi de iş yerinde rehin aldıktan sonra polise teslim olan Abdullah İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yaralılar da hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Barbaros Mahallesi Saydam Caddesi’nde, 7 Ağustos'ta Abdullah İ. (36), kayınbiraderleri Sercan (36) ve Serkan T'yi (25) işlettikleri kasabın önünde pompalı tüfekle bacaklarından yaralamıştı. Şüpheli, yaralılardan Sercan T'nin eşi Özge T'yi (32) de rehin almıştı. Kasapta çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Suriye uyruklu A.H.H. de olay sırasında korkup iş yerindeki çalışmayan bir buzdolabına girerek saklanmıştı.

Yaralı iki kardeşin ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı saldırının ardından özel harekat ekiplerinin de arasında olduğu polisler kadın ve çocuğu kurtarmak için devreye girmişti. Zanlı, polislerin çabasıyla çocuğu ve kadını serbest bırakmış daha sonra teslim olmuştu.

Adana'da silahla yaraladığı 2 kayınbiraderinden birinin eşini rehin alan zanlı tutuklandı

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Adana Namaz Vakitleri 10 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:13
Sabah
05:44
Öğle
12:49
İkindi
16:35
Akşam
19:44
Yatsı
21:09

Adana Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Çarşamba

Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Kelebek Eczanesi
Seyhan
Barajyolu Eczanesi
Seyhan
Erkan Eczanesi
Seyhan
Gazipaşa Eczanesi
Seyhan
Selda Eczanesi
Seyhan
Huzur Eczanesi
Seyhan
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