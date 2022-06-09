Adana'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, Y.K'nin komşusuyla yaşadığı tartışma sonrası bacağından vurulduğunu ve özel araçla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını tespit etti.
Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede, çok sayıda boş kovan buldu.
Ekiplerin çalışması sırasında vatandaşlar arasında yaşanan arbede nedeniyle polis havaya ateş açtı.
Polis olayın ardından kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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