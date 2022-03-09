Adana'da silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Adana'da silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'nde, dün gece uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Özgür Adıgüzel doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Adıgüzel'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hurmalı Mahallesi'nde sokakta yürüyen Özgür Adıgüzel, dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında yaralanmış, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.



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