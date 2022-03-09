YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Adana'da silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastanede öldü

09.03.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Adana'da silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'nde, dün gece uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Özgür Adıgüzel doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Adıgüzel'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hurmalı Mahallesi'nde sokakta yürüyen Özgür Adıgüzel, dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında yaralanmış, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyorAdana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyor
Fenerbahçe, başkanı Ali Koç ve iki oyuncusu PFDK'ye sevk edildiFenerbahçe, başkanı Ali Koç ve iki oyuncusu PFDK'ye sevk edildi
Honda Civic'te geçerli kredi kampanyası martta da sürecekHonda Civic'te geçerli kredi kampanyası martta da sürecek
Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı

Adana Namaz Vakitleri 9 Mart Çarşamba

İmsak
05:33
Sabah
06:52
Öğle
12:54
İkindi
16:12
Akşam
18:47
Yatsı
20:01

Adana Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Çarşamba

Baran Eczanesi
Seyhan
Başak Eczanesi
Seyhan
Hacettepe Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
Gülbahçesi Eczanesi
Seyhan
Şahindal Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İngiliz askerine estetik eleştirisi yağdı! “Güvenlik tehdidi...”

İngiliz askerine estetik eleştirisi yağdı! “Güvenlik tehdidi...”

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Erkek çocukları ne zaman sünnet olmalı?

Erkek çocukları ne zaman sünnet olmalı?

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.